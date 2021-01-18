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Cumhuriyet Üniversitesi'nde çevrimiçi “Fen ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma ve Etik” konulu söyleşi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından “Fen ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma ve Etik” konulu çevrimiçi söyleşi düzenlendi.


Söyleşinin moderatörlüğünü Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Hastaoğlu yaptı. Söyleyişe ev sahibi konuşmacı Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özlem Pelin Can ile davetli konuşmacı İstanbul Üniversitesi Fen ve Mühendislik Alanı Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Devrim Memiş katıldılar.


Bilimsel çalışmalarda etik ihlaller, etik konusunda doğru bilinen yanlışlar, etik konusunun önemi ve bilimsel çalışmalarda nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi birçok konunun konuşulduğu etkinliğe yaklaşık 70 kişi katıldı. Katılımcıların sorularına verilen cevaplarla sonlanan çevrimiçi söyleşi yaklaşık 75 dakika sürdü.

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