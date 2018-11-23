Cumhuriyet Üniversitesi'nden Sivasspor'a moral yemeği

Demir Grup Sivasspor, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın misafiri olarak sabah kahvaltısında Turizm Fakültesi Mihmandar Uygulama Oteli'nde bir araya geldi. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Sivasspor, Sivas'ımızın en önemli markalarından biridir. Sivas'ın iki önemli markasından biri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, diğeri Sivasspor'dur. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1974'te kurulmuştur. Üniversiteler bulunduğu şehri kalkındıracak, bulunduğu şehre hedef gösterecek yerlerdir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Sivas bütün kurumlarıyla bir araya gelerek ortak yapabileceğimiz şeylerde birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyorum. Üniversite olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da Sivasspor'un yayındayız, destekçisiyiz. Bu noktada yapmamız gereken ne varsa onu yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ne zaman ihtiyacımız olsa bize her zaman kapılarını açan şehrimizin çok önemli bir kurumu. Bu iş birliğimizin, bu iyi niyetin artarak devam etmesini tüm kalbimle arzuluyorum ve tekrar bu güzel organizasyon için sizlere ve değerli hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Programda Başkan Otyakmaz, Rektör Yıldız'a günün anısına '58' numaralı Sivasspor forması hediye etti. Program sonunda Demir Grup Sivasspor'un Rumen orta saha oyuncusu Gabriel Torje'nin doğum günü dolayısıyla futbolcuya sürpriz yapılarak doğum günü pastası kesildi.