Cumhuriyetin 100. yılına armağan ‘Sivas' kitabı yayımlandı

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nın Cumhuriyetin 100. yılına Armağan olarak, Ahmet Necip Günaydın ve Ahper Nuri Delican tarafından hazırlanan 'SİVAS' kitabı raflarda yerini aldı.

Kitapta Sivaslı yazar Beşir Ayvazoğlu ve Vahit Türk gibi ünlü edebiyatçıların da “Sivas” konulu birer makalelerine yer verildi. Sivas'a dair hemen her konunun bulunduğu eserde; ilin tarihi, coğrafyası, kültürü, ekonomisi, gelenekleri, turizm değerleri, fotoğraflar eşliğinde anlatıldı.

Sivas'ın tanıtımı açısından büyük değer taşıyan 416 sayfalık kitap bazı internet sitelerinde satışa sunulurken kitabın tanıtımı ise önümüzdeki günlerde Sivas'ta yapılacak.