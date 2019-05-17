Curling Şampiyonası sona erdi

Yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Curling Federasyonu, Sivas Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta yapılan “Floor Curling Türkiye Şampiyonası” tamamlandı.

Taha Akgül Spor Salonunda gençler ve yıldızlar kategorilerinde yapılan müsabakalara 25 ilden 680 sporcu ve 136 takım katıldı. İki gün süren müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek hünerlerini sergiledi.

Şampiyonada genç erkekler kategorisinde Sivas Hacı Mehmet Sabancı Lisesi Türkiye şampiyonu olurken, genç kızlar da Adana Vehbi Güzel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, yıldız erkeklerde ve kızlarda Gaziantep Karacaoğlan Ortaokulu şampiyon oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türkiye Curling Federasyon Başkanı Dr. Kenan Şebin, hakemler ve antrenörler takdim etti.

Tunç, “Tebrik ediyorum”

Şampiyona ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, dereceye giren ekipleri tebrik ederek; “Yıl boyu Sivas olarak birçok şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Floor Curling Türkiye Şampiyonası Sivas'a keyif verdi. Çok güzel heyecan dolu müsabakalar izledik. Dereceye giren sporcuları ve takımları kutluyorum. Sivas Kongresi'nin 100. Yılı dolu dolu geçiyor” dedi.