İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çürüyen telefon direği sokağa devrildi

Sivas’ta Yenidoğan Mahallesi 11’inci Sokak’ta zamanla çürüyen telefon direği sabah saatlerinde devrildi.

Sivas'ta Yenidoğan Mahallesi 11'inci Sokak'ta zamanla çürüyen telefon direği sabah saatlerinde devrildi.


Direği gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Sokağın çıkmaz sokak olması nedeniyle direk trafik açısından sorun oluşturmazken, evlerinin önüne otomobillerini park eden vatandaşların sokağa giriş ve çıkışlarını engelledi. Devrilen direğin kaldırılması için mahalle sakinleri çeşitli kurumları aramalarına rağmen herhangi direği kaldırma çalışmasının yapılmadığını söyledi.


Mahalle sakinlerinden Tarık Şahin,"Okula gidip gelen çocuklar için sıkıntı oluşturuyor. O yüzden 112 acil çağrı merkezi ve kurumları aradım. Ama şu ana kadar yardımcı olan olmadı. Sokağı ikiye bölmüş durumda" dedi.


Direğin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.