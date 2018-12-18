Çürüyen telefon direği sokağa devrildi

Sivas'ta Yenidoğan Mahallesi 11'inci Sokak'ta zamanla çürüyen telefon direği sabah saatlerinde devrildi.

Direği gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Sokağın çıkmaz sokak olması nedeniyle direk trafik açısından sorun oluşturmazken, evlerinin önüne otomobillerini park eden vatandaşların sokağa giriş ve çıkışlarını engelledi. Devrilen direğin kaldırılması için mahalle sakinleri çeşitli kurumları aramalarına rağmen herhangi direği kaldırma çalışmasının yapılmadığını söyledi.

Mahalle sakinlerinden Tarık Şahin,"Okula gidip gelen çocuklar için sıkıntı oluşturuyor. O yüzden 112 acil çağrı merkezi ve kurumları aradım. Ama şu ana kadar yardımcı olan olmadı. Sokağı ikiye bölmüş durumda" dedi.

Direğin kaldırılması için çalışma başlatıldı.