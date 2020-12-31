CÜSEM sertifikaları e-Devlet'te

CÜSEM'in belge güvenliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine yapmış olduğu başvuru kabul edilerek sertifikalar‘ e-Devlet' uygulamasında yerini aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin (CÜSEM) belge güvenliği noktasında T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine “Sertifika Sorgulama” ve “Sertifika Doğrulama” panelleri için yapmış olduğu başvuru kabul edildi. Paneller 22 Aralık tarihi itibariyle “e-Devlet” uygulamasında yerini aldı. Sertifikaların geçerliliği için uluslararası düzeyde European University Continuing Education Network (EUCEN), ulusal bazda da Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) üyesi olma koşullarını yerine getiren CÜSEM, sınavlara hazırlık kurslarından kişisel gelişim eğitimlerine, ilk yardım eğitiminden bilirkişilik eğitimine varıncaya kadar birçok alanda kurslar ve eğitimler düzenleyecek. Öte yandan CÜSEM, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde e-Devlet uygulamasına dâhil olan ikinci birim olurken, devlet üniversitelerinin Sürekli Eğitim Merkezleri arasında da üçüncü sırada yer aldı.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum''

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Danışmanı ve CÜSEM Müdürü Doç. Dr. Enis Baha Biçer, “İlk kez 2006 yılında tanıştığımız e-Devlet Kapısı her geçen gün eklenen yeni hizmet halkalarıyla hayatımızda daha fazla yer ediniyor. Özellikle öğrencilerimizin diploma vb. ihtiyaç duydukları belgeleri e-devlet üzerinden almaları, sertifikalar için de aynı talebi gündeme getirdi. Belge güvenliği başta olmak üzere, belgeleri dijital olarak muhafaza etmenin kolaylığı, baskı ve posta giderleri gibi hususları düşününce, bir an önce sisteme dahil olmanın faydalı olacağını düşündük ve Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'ın destekleri ile kısa süre içerisinde e-devlet sistemine entegre olduk. Sayın Rektörümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.