CÜSK voleybol takımı 7. grupta

2019-2020 Voleybol Sezonu Kadınlar ve Erkekler 2'nci Liglerinin fikstürleri Ankara Volley Hotel Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda belli oldu.

Sivas'ı Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde temsil edecek olan Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü'nün de rakipleri belli oldu.

CÜSK geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 7. grupta mücadele edecek. Kasım ayının ilk haftasında başlayacak olan maçlarda, CÜSK'ün grubunda 8 takım mücadele edecek. Çift devreli lig usulü ile oynanacak olan maçlarda gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ekipler 1. Lige çıkma Play-Off maçlarında ter dökecek. Grup maçlarını son sırada tamamlayan ekipler ise bir alt lige düşecek.

Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı ligin ilk haftasında deplasmanda Fındıklı T. Doğa ile karşı karşıya gelecek. Kasım ayının ilk haftasında oynanacak olan maçın programı ise henüz belli olmadı.

CÜSK'ün rakipleri ise şöyle; Çorum Voleybol (Çorum), Osmancık Belediye (Çorum), Çamlıkspor (Ordu), Çaykur Rize Gençlikspor (Rize), Fındıklı T. Doğa (Rize), Erbaa Gençlik (Tokat), Turhal Kocakavak (Tokat), CÜSK (Sivas)