Cüzzam artık öldürmüyor

Dr. Sedat Özçelik, bir zamanlar ölümü çağrıştıran cüzzam hastalığının artık ölümcül olmadığını açıkladı.

Dünya Cüzzam günü olması dolayısıyla açıklama yapan Dr. Sedat Özçelik, cüzzamın tarihte ölümü çağrıştırdığını belirterek, “Ülkemizde 80'li yıllarda 4 bin 500 olan hasta sayısı bugün binler civarında tahmin edilmektedir. İlimizde 80'li yıllarda 47 cüzzam hastası vardı. Bugün 10-15 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Bu hastaların tamamı tedavi edilmiştir, sakatlıkları yönünden kontrolleri yapılmaktadır.” dedi.

Cüzzam Dokunmayla Bulaşmaz

Özçelik hastalığın dokunmayla bulaşmayacağını ifade edip, “Cüzzam lepra basilleri ile oluşan bir hastalıktır. Bulaşma solunum yoluyla olur. Ancak çok zor bulaşır. Hastalığın kuluçka süresi uzundur. Çocukluk döneminde, tedavi olmamış hastalarla uzun süre beraber yaşama-temas olmuşsa bulaşır. Sosyo-ekonomik seviyesi yüksek kesimlerde ve gelişmiş ülkelerde bulaşma hemen hemen yok gibidir. Medya bilgilerimizin aksine dokunmakla falan filanla bulaşmaz. Bu hastalık yoksulluğun olduğu ülkelerde ve topluluklarda görülür. Hastalıktan korunmanın yolu yoksullukla ve açlıkla mücadeleden geçer.” ifadelerini kullandı.

Artık ölümcül değil

Cüzzamın gelişen tıp ile tedavi edilebilir hastalıklar arasında yer aldığına vurgu yapan Özçelik, “Lepra tamamen tedavi edilen bir hastalıktır, sinirleri tuttuğu için polinöropatiye neden olur. Tanıda gecikme, his kusurlarının gelişmesi, hastalık aktivasyonları sakatlıklara sebep olur. Zamanında tedavi olan hastalarda hiçbir sakatlık oluşmaz. Hastaların tedavisi Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrultusunda ve ülkemizdeki Lepra Tedavi Yönetmeliği 'ne göre yapılmaktadır. Hasta ilaçları ücretsizdir. İlaçlar İstanbul'da Lepra Hastanesinden temin edilir, tedavi ve kontrolleri de burada yapılabilir. Toplumdaki cüzzam hakkındaki korkunç ön yargı tamamen temelsizdir.” Şeklinde konuştu.