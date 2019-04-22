Dağ dere gibi akıyor

Sivas'ın Zara ilçesi Yıkılgan köyü sınırları içerisindeki hektarlarca alan dere gibi akarken, hasar gören köy yolları ulaşımı güçleştiriyor.

Sivas'ın Zara ilçesine uzaklığı 49 kilometre olan Yıkılgan köyü yakınlarında oluşan toprak kayması köy sakinlerini endişelendiriyor. Yıkılgan köyüne yakın bir noktada hektarlarca alan dere gibi akarak Yıkılgan köyü ve komşu üç köyün yollarına hasar verdi.

İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolu açsa durmayan toprak kayması onarılan yolların yeniden kullanılmaz hale gelmesine neden oluyor. Heyelan ilan edilen alanda yapılan incelemeler sonrası köylülere verilen bilgilerde, kayan toprak kütlesinin su çıktığı ve heyelanın bu nedenle gerçekleştiği belirtildi. Köy sakinleri heyelanın sürekli devam ettiğini, hasta olduğu zaman yolun kapanması nedeniyle sürekli sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler.

Yıkılgan Köyü muhtarı Davut Hatip, aşırı kar ve yağmur yağdığından dağın kaydığını belirterek, “Hastamız oluyor yoldan araba çıkmıyor, zor çıkıyor. Kışın ortasında bozuluyor“ dedi.

Toprak kayması köylülere tedirginlik veriyor

Yeşimli köyü muhtarı Celal Akuş, tedirgin olduklarını ifade ederek, “Yaz olsun kış olsun. Mühendisler geldi buranın altından ırmak geçtiğini, çok su geldiğinin söylüyorlar. Bu dağ kopup geliyor, dere gibi akıyor. Özel idarede olsun belediyede olsun çalışıyorlar ama yetiştiremiyorlar. Mağduruz. Korku var, biz şehre gitmek için hastaneye gitmek için buranın korkusunu çekiyoruz“ dedi.