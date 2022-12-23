Dağ keçisi avına 250 bin lira ceza

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kişiye dağ keçisini avlayamaktan 250 bin TL, koruma altında bulunan hayvanı avlamaktan ise 932 TL olmak üzere toplamda 250 bin 932 TL idari para cezası uygulandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Yelkesen Köyü mevkiinde arazide kaçak olarak dağ keçisi avladığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Sivas Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ve Sivas İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ekiplerince yapılan araştırmada şahısların bir dağ keçisini vurarak araçları ile olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Kısa sürede yakalanan şahıslardan dağ keçisini avladığı tespit edilen N.Ç. isimle şahsa 250 bin TL ve koruma altında bulunan hayvanı avlamaktan 932 TL idari para cezası uygulandı. Telef olan dağ keçisine ise ekiplerce el konuldu.