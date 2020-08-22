Damattan davetlilere maske ve dezenfektan ikramı

Sivas'ın Atınyayla ilçesinde dünya evine girme hazırlığı yapan damadın pandemi nedeniyle gösterdiği hassasiyet dikkat çekti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Emrah ve Nazlı çiftçi yapacakları düğünle hayatlarını birleştirme kararı aldı. Yöre adetleri gereği üç gün sürecek düğün, damadın ve gelinin evinde ayrı ayrı başladı. Damat Emrah İbicek kendi evinde başlayan düğünde davetlileri ve tebrikleri kabul etti. Pandemi kuralları gereği misafirlerine yemek ikramında bulunamayan damat, davetlileri maske ve dezenfektan ikramında bulundu. Maskesini takan ve ellerini dezenfekte eden davetiler düğün çadırına alındı. Damat oyunu da sosyal mesafe kuralları gereği mesafeli bir şekilde gerçekleştirildi.

Damadın kardeşi Tolga Biçer, pandemi dolayısı sevdiklerinin, komşularının ve davetlilerin sağlığını düşündükleri için tedbirleri arttırdıklarını dile getirdi.