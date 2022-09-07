Damperi açık unutulan tır, OHTS direğine çarptıktan sonra yan yattı

Sivas'ın Hafik ilçesinde damperi açık unutulan tır, ortalama hız tespit sisteminin (OHTS) bulunduğu direğe çarptıktan sonra yan yattı, kaza sonucu yaralanan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan Karayolu Hafik girişinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırın açık unutulan damperi, OHTS kameralarının bulunduğu direğe çarptıktan sonra devrildi. Kazada tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik ulaşıma kapanan yol, devrilen tırın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.