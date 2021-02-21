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Dan Petrescu: "Mağlubiyetten dolayı üzgünüz"

DG Sivasspor mağlubiyeti sonrası konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Aslında maça iyi başladık, önde ve basarak başladık.

DG Sivasspor mağlubiyeti sonrası konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Aslında maça iyi başladık, önde ve basarak başladık. Fakat gol geldi. Moral ve organizasyon anlamında düşüşe geçtik, üzgünüz" dedi.


Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Aslında maça iyi başladık, önde ve basarak başladık. Fakat gol geldi, Sivasspor ilk atağında golü buldu. Ardından moral ve organizasyon anlamında düşüşe geçtik. İkinci yarı durumu toparlamaya çalıştık fakat gerektiği kadar fırsat bulamadık rakip yarı alanda. Ardından Sivasspor ikinci golü buldu ve maçı bitirdi. Üzgünüz" diye konuştu.

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