Define avcıları tarihi köprüyü talan etti

Sivas'ta Tecer ırmağı üzerinde bulunan tarihi Kangal köprüsü üzerinde bulunduğu ırmağın kurumasıyla define avcılarının uğrak yeri oldu, talan edilen köprü yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tecer ırmağı üzerinde bulunan tarihi Kangal köprüsü yıkılma tehdidi ile karşı karşıya, ayakta kalma mücadelesi veriyor. Osmanlı döneminde yapıldığı düşünülen köprü, üzerinde bulunduğu ırmağın kurumasıyla define avcılarının uğrak yeri oldu. Define avcıları köprü üzerinde arama yaparak büyük tahribe yol açtı. Öte yandan köprü yazı tahtasına dönüştü. Kimilerinin ismini yazdığı kimilerinin ise çeşitli kelimeler, yazdığı köprü tarih severleri üzüyor. Bölge halkı tarihi geçiş köprüsüne bakım yapılması ve korunması konusunda yetkililerin duyarlılığını bekliyor.

“Acil bakıma ihtiyacı var''

Bölge halkından Orhan Çakırer, “Burası tarihi bir köprü Osmanlı döneminde yapılmış. Irmak akmadığından dolayı köprüde atıl durumda. Hazineciler de köprünün bazı kısımlarında hazine var diye arama yapıyorlar. Bu köprünün acil bakıma ihtiyacı var. Bu köprüden iki tane. Bu Kangal köprüsü aşağıda Gürün köprüsü var. Bunlar Tecer ırmağı üzerindeki insanların Kangal'a, Malatya'ya gitmek için kullandıkları köprü. Burası tarihi bir geçiş köprüsü. Geçmişte ünlü halk ozanımız aşığımız Ruhsati Babanın da bir deyişi olan köprü. ‘Ben bu Tecer ırmağının üzerine bir köprü yapayım insanlar üzerinden geçsin' dediği bir köprü. Tecer ırmağı 2 ay öncesine kadar akıyordu ama şimdi küresel ısınma ve çeşitli edenlerden dolayı kurudu. Buranın mutlaka korunması lazım. Bu tarihi köprüler şimdi yapılmıyor. Osmanlı döneminde yapılmış bir köprü bu. En azından yanından bir tali yol verip bu köprülerin kullanılmaması lazım'' dedi.