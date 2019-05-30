Defineciler 8 asırlık kilisenin temellerini oydu

Sivas'ın Suşehri ilçesi sınırları içerisinde yer alan 8 asırlık Çataloluk kilisesi, definecilerin verdiği tahribat yüzünden tamamen yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.

Defineciler, Sivas'ın Suşehri ilçesi Çataloluk köyünde bulunan tarihi kiliseyi tahrip etmeye deva ediyor. Kilisenin her yanını delik deşik eden defineciler, kilisenin ayakta kalmayı başaran direklerinin de altını oydular. Altı oyulan direkler ayakta güçlükle ayakta dururken kilise ise tamamen yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.

Köy sakinleri defineciler sürekli kiliseye hazine aradığını, kilise duvarlarına ve temellerine zarar verdiklerini belertip tedbir alınmasını istediler.

Çataloluk köyünde 700 ile 800 yıl önce inşa edildiği düşünülen kilisenin Anadolu'ya ilk giren Türkler tarafından da kullanıldığı düşünülüyor. Kilise, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1989 yılında 433 sayılı kararıyla tescil edilerek koruma altına alındı.