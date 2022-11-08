"Değişen Dünyada Fıkhın Yeri ve Önemi" konferansı yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda "Değişen Dünyada Fıkhın Yeri ve Önemi" Konulu Konferans düzenlendi. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Aslan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Değişen Dünyada Fıkhın Yeri ve Önemi hakkında sunum yapan Prof. Dr. Abdullah Kahraman "Fıkıh hayatla beraber yürüyen, hayat için oluşturulmuş ve her Müslümanın mesleği, mertebesi ve görevi fark etmeksizin muhtaç olduğu, vazgeçemeyeceği bir ilimdir" ifadelerini kullandı.