Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmanın ardından takım havayoluyla İstanbul'a hareket etti. Antrenmanda yeni transfer Özer Hurmacı da yer aldı.

Yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Mehmet Kısal yapacak.