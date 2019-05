Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş:

Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in kötü seriyi noktalamak isteyeceğini söyleyen Hakan Keleş, buna karşın hafta sonunda oynanacak olan maçta Başakşehir'e geçit vermeyeceklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir ile sahasında karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bu zorlu müsabakanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra egzersiz çalışması ile devam eden idman çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, Alanyaspor'un yaşadığı acıyı paylaştıklarını söyledi. Keleş, "Çok üzücü bir olay, bizim de başımıza gelebilir. Onların acısını paylaşıyoruz. Bütün Alanya camiasının başı sağ olsun. Kalbimiz onlarla. İnşallah bir daha böyle bir olay tekrar etmez. Rizespor maçı, zor bir maç oldu bizim için. Rize çok iyi takım, bu ligin iyi ekiplerinden bir tanesi ama 1 puan aldık. Bizim için altın değerinde 1 puandı. Ligde artık her maç önemli. Oyundan çok sonuca odaklı olmaya çalışıyoruz. Sonucu almaya çalışıyoruz. Şimdi önümüzde bir Başakşehir karşılaşması var ve yine zor bir maç. Onlar da kötü bir seri yakaladılar. Biz de olduğumuz bu konumdan kurtulmak için bir an önce puan veya puanlar almak istiyoruz. İyileri de kötüleri de biliyoruz, bu ligin iyi takımı. En iyi organize takımı, iyi oynuyorlar. Fakat son zamanlarda kötü bir gidişatları var. Onlar da bundan çıkmak isteyecekler fakat biz de evimizde buna müsaade etmeyeceğiz. Bir an önce hedeflediğimiz puana ulaşmak için uğraşacağız" dedi.