Demir: “Kalp kırıkları yüzünden ayrılıyorum”

Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Muhammet Demir, Sivasspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlıların başarılı forvet oyuncusu Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu. Başarılı oyuncu, “Çok güzel dostluklar arkadaşlıklar edindiğim Sivas şehri ve Sivasspor'u bugün itibari ile geride bırakmış bulunuyorum bana desteklerini hiçbir zaman esirgemem taraftarlarımıza keyifli bir ortam hazırlayan takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bir çok hayal kırıklıkları yaşamış olsam da Sivas şehrinin bende yeri ve anlamı her zaman ayrı olacaktır. Öncelikle neredeyse iki çocuğumu da burada büyüttüm sayılır mutlu bir yuvam ve ortamım vardı. Bazı kalp kırıkları yüzünden ayrılma kararı aldım. İstediğim ve düşlediğim her şeyi sizlere veremediğim için buruk bir ayrıklık oldu benim için. Yinede yaşanmış güzel anılar güzel hatıralarımız var ve hep kalbimde olacaktır sizleri seviyorum hoşça kalın” ifadesini kullandı.

Demir, bu sezon Sivasspor'da 12 kez ilk 11'de forma giydi. Bin 139 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, 4 gol, 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Demir ayrıca, 2 defa da sarı kartla cezalandırıldı.