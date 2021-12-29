Demirağ OSB Cazibe Merkezleri arasına alındı

Cazibe Merkezi ilan edildi.

Geçtiğimiz gece Cumhurbaşkanı Kararı ile Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Sivas Demirağ OSB 21. Cazibe Merkezi olarak ilan edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Sivas için tarihi bir imzanın atıldığını dile getirerek, “40 Bin kişiye ekmek kapısı olacak Demirağ OSB, Sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Cazibe Merkezleri kapsamına alındı. Şehrimiz için hayal denilen teşvik gerçek oldu. Ülkemize, Şehrimize ve iş dünyamıza hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TOBB Ekonomi Şurasında Demirağ OSB'nin teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili dosya verdiğini dile getiren STSO Başkanı Mustafa Eken, “2019 yılında başlattığımız teşvik seferberliği kapsamında TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun desteğiyle TOBB Ekonomi Şurasında, Demirağ OSB'nin teşvik kapsamına alınması talebimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da miting için geldiği Sivas'ta, ‘Sivas Demirağ OSB'yi en özel teşvik kapsamına alacağız' diyerek sözünü vermişti. Aradan geçen 2 yıllık süreçte konuyu gündemden düşürmedik. Valimizle, Milletvekillerimizle Belediye Başkanımızla her platformda teşvik konusunu gündeme getirdik. 2020 yılında TOBB'da İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan 63 Oda ve Borsa Başkanımızın teveccühleriyle İç Anadolu Bölge Sözcüsü seçildi. TOBB Ekonomi Şurasında yaptığım konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Demirağ OSB'nin teşvik kapsamına alınması konusunu tekrar ilettim. Bu toplantıda Demirağ OSB'nin altyapı çalışması için gereken bedelin gönderilmesini de talep ettim. Sizin hep söylediğiniz bir cümle var; ‘Arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez. Allah'ın izni ile tüm Sivas arkanızda' diyerek iş dünyası ve halkımızın talebini ilettim. Her zaman dile getirdiğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın söz verip yapmadığı bir şey olmamıştır. Sivas'a, Sivaslılara, iş dünyamıza verdiği sözü de dün gece yayımladığı kararname ile yerine getirmiş ve 2021 yılının sonunda şehrimize müjde vermiştir. Bu konuda emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Valimize, Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Demirağ OSB'nin şehrin kaderini değiştireceğini belirten Başkan Eken, “Sivas'ın geleceği Demirağ OSB'ye bağlı diyorduk, yatırımcılarımızı siz gelin Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenimiz tamdır, kararnameyi imzalayacaktır diyerek yatırımcılara yer tahsislerine başladık. İmza atıldı işimiz bitti mi? Tabii ki hayır. Daha çok çalışacağız ve Sivas'ı üretimde, ihracatta Türkiye'nin önde gelen illeri arasına getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, TOBB Ekonomi Şurasında bizde söz verdik; ‘İnşallah bu kararname imzalandığında ilk etapta 10 Bin kişilik istihdam sözünü veriyoruz.' Şimdi bu sözü yerine getirmek için birlik ve beraberlik içerisinde gece gündüz demeden çalışacağız. Sivas'ın yatırımın merkezi yapacağız” ifadelerini kullandı.