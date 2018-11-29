Demirağ OSB'de altyapı çalışmaları sürüyor

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Sivas merkeze 20 kilometre mesafede bulunan Doğanca köyü mevkinde 8 bin 140 dönüm alana kurulan ve Sivas'ın ekonomisine büyük canlılık kazandıracak Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden ve sözleşme bedeli 72 milyon TL olan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaya, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Genel Sekreter Kaya," Demiryolu bağlantısı ve bölge içerisindeki demiryolu ağları ile lojistik merkeze de ev sahipliği yapacak Demirağ OSB Türkiye'nin önemli ve örnek merkezlerinden birisi olacak. Projenin hayata geçmesiyle ulusal ve uluslararası taşımacılık, dağıtım, depolama ve gümrükleme işlemleri başta olmak üzere diğer tüm işlemler yerinde yürütülecektir. Bu sayede lojistik giderler düşecek, taşıma ve aktarma süreleri kısalacak, ortak giderler azalacak, hizmet kalitesi artacak ve tedarik zinciri güçlenecektir. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi 224 tanesi sanayi parseli olmak üzere toplam 262 parselden oluşmaktadır. 100 dönümlük 16 parsel yatırımcılarını beklerken; diğer parsellerde çeşitli ebatlarda taleplere cevap verebilecektir. Altyapı çalışmaları kapsamında; çeşitli genişlikte toplam 31 bin 4 kilometre yol, 24 bin 7 kilometre atık su şebekesi, 29 bin 4 kilometre yağmur suyu deşarj şebekesi ve 27 bin 1 kilometre içme suyu hattı yapımı gerçekleştirilecektir. Yine proje kapsamında 592 bin metrekare parke taşı döşeme işi de tamamlanacaktır." dedi.

İncelemede Kaya'ya, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya, OSB Müdürü Bekir Sıtkı Eminoğlu ve teknik personeller eşlik etti.