Demirağ'ın mezuniyet cetveline ulaştı

Sivas Gazi Osman Paşa İlkokulu Müdür Yardımcısı İlhan Ege, yaptığı araştırmalarda Nuri Demirağ'ın 1902 yılına ait Rüştiye Mektebi Sene Sonu Mezuniyet Cetveline ulaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ı ziyaret eden Ege, belgenin bir suretini Aslan'a takdim etti.

Belgede yer alan bilgilere göre Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Demirağ'ın 1902 yılında girdiği sınavların ardından okulu birincilikle tamamladığını belirten Ege, "Demirağ hem öğrencilik hayatında hem de iş hayatında önemli başarılara imza atmış ilimizin ve ülkemizin müstesna şahsiyetlerinden bir tanesi. Böyle bir belgeyi Osmanlı arşivlerinde ilk defa keşfetmiş olduk. Bu önemli belgeyi sizinle de paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Müdürü Aslan ise Sivas'ın ve Türkiye'nin değerlerinden bir tanesi olan Demirağ'ın öğrencilik yıllarındaki başarısını gün yüzüne çıkaran belgenin önemine vurgu yaptı.

Aslan, Ege'yi tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.