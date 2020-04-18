İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denetime gittiler, kimseyi bulamadılar

Sivas’ta korona virüsü tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mesire alanları da yapılan denetimlerde kimsenin olmayışı sevindirdi.

Sivas'ta korona virüsü tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mesire alanları da yapılan denetimlerde kimsenin olmayışı sevindirdi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü insanları tehdit etmeye devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların virüsten etkilenmemesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar ile 81 ilde piknik ve mangal yapılması yasaklanmıştı. Sivas'ta da korona virüsü tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de mesire alanlarında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Sivaslıların yasaklara uyduğu görüldü. Denetime giden ekipler mesire alanlarında kimseleri bulamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.