Denizlispor ile Sivasspor 14. randevuda

Süper Lig'in 37. haftasında karşılaşacak olan Denizlispor ile DG Sivasspor 14. kez birbirlerine rakip olacak. İki takımın mücadelesinde Sivasspor'un rakibine karşı 8'e 3 galibiyeti bulunuyor.

Süper Lig'in 37. haftasında, DG Sivasspor, yarın deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak. 20.30'da başlayacak olan mücadelede iki rakip, 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig´e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 13 maçtan 8'ini Sivasspor, 3'ünü de Denizlispor kazandı. 2 müsabakadan ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Sivasspor'un 18 golüne, Denizlispor 13 golle yanıt verdi.

Sivasspor'da 2 eksik!

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Aaron Appindangoye, Denizlispor karşısında takımını yalnız bırakacak.