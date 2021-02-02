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Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem anı Sivas'ın Gemerek ilçesindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin etkisiyle ilçe merkezindeki ev ve iş yerlerinde hafif hasarlar meydana geldi.


AFAD verilerine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02'de meydana gelen deprem Sivas'ın Gemerek ilçesinde hissedildi. Deprem esnasında ilçe merkezinde bulunan iş yerlerinde eşyaların depremin etkisiyle yere düşme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Gün içerisinde yapılan hasar tespit çalışmalarında ilçede merkezinde ve köylerde bulunan bazı ev ve iş yerlerinde çatlaklar tespit edildi.

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