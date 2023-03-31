Deprem bölgesinde sınava hazırlanan arkadaşlarını unutmadılar

Sivas'ta öğrenim gören lise öğrencileri, deprem bölgesinde YKS ve LGS sınavına hazırlanan depremzede öğrencilere yardımcı kitap temin etti.

Sivas Gürün Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde YKS ve LGS 'ye hazırlanan depremzede öğrenciler için yardımda bulundu. Temin ettikleri yardımcı kitapları ve kırtasiye malzemelerini "Çevreme duyarlıyım, değerlerimi koruyorum " (ÇEDES) Projesi çerçevesinde Elbistan'da giderek depremzede öğrencilere teslim ettiler. Öğretmen ve öğrenciler projeye destek olan Gürün Kaymakamlığı, Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlere de teşekkür etti.