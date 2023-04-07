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Deprem bölgesine konteynır taşıyan tır kaza yaptı

Sivas’ın Gürün ilçesinde deprem bölgesine konteynır taşıyan tır yoldan çıkıp makas attı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem bölgesine konteynır taşıyan tır yoldan çıkıp makas attı. Kazada kimse yaralanmazken yol bir süreliğine trafiğe kapandı.



Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Gürün ilçesi Kızılburun mevkiinde meydana geldi. Kayseri Pınarbaşı istikametinden Malatya' istikametine giden S.Y idaresindeki 06 EE 2457 plakalı deprem bölgesine konteynır taşıyan tır, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek makasladı. Kazanın ardından polis ekiplerine haber verildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, tırın mazot deposunun delinmesi sonucunda yola mazot aktı. Mazot ve yağışla beraber kayganlaşan yol yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Karayolları ve Gürün Belediyesi temizlik ekiplerinin yol temizleme çalışmalarının ardından tır yoldan çekilerek yol yeniden trafiğe açıldı.

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