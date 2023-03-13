Deprem sonrası oluşan obruk, köylüyü tedirgin etti

Sivas'ın Zara ilçesi Çanova köyünde deprem sonrası oluşan 15 metre çapındaki obruk köylüleri korkuttu.

Zara'nın Canova köyünde bir tarlada depremden sonra obruk oluştu. Yaklaşık 15 metre çapında 10 metre derinliğinde oluşan obruğu gören köy sakinleri, durumu köy muhtarına bildirdi. Köy muhtarı Yahya Şahin de durumu yetkililere söyledi. Obruğun oluştuğu esnada tarlada çalışanın olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

"Depremin ardından bu obruk oluştu"

Canova Köyü Muhtarı Yahya Şahin yaptığı açıklamada, "Bu obruk tahminen depremden sonra oluştu. Hafik Çimenyenice merkezli bir deprem olmuştu, köyde de hepimiz hissettik. Tahminlerimize göre o depremin ardından bu obruk oluştu. Genişliği yaklaşık 10-15 metre vardır. Kızılırmak'a yakın olduğu için zeminden su çıkmış olabilir. Daha önceden küçük bir çöküntü olmuştu fakat ona obruk denilemez. Fakat buradaki bir felaket, tedbirimizi alacağız ama bu tedbirden de öte bir olay. Allah'tan gelen bir olay" dedi.

"Çok ürpertici"

Köy sakinlerinden Erol Yılmaz ise obruğun yeni oluştuğunu ve ürpertici olduğunu ifade ederek, "Burayı bu şekilde yeni gördüm. Traktörle tarlada çalıştığımda korkarım açıkçası çok ürpertici. Daha önce asfaltın yanında bir çöküntü oldu fakat böyle büyük bir obruk olmadı. Bir ay önce bu civarlarda tarlada çalıştığım zaman böyle bir şey yoktu. Bu obruk yeni oluşmuş" şeklinde konuştu.