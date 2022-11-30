Deprem uzmanından çarpıcı açıklama, “Büyük deprem Marmara'da değil Ege'de olacak”

Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan İçelli, beklenen İstanbul depremiyle ilgili farlı bir görüş ortaya koyarak asıl büyük depremi Ege'de beklediğini belirterek, “Yapmış olduğum hesaplara göre 1963 seri depremleri ve 1999 Gölcük depremi Marmara içindeki stresi epeyce boşalttı. Marmara denizi içinde 5.8-6.2 üzeri deprem olması mümkün değil. Çok yakın bölgede hiposantr merkezleri birbirine yakın ve hareket etmesi, çalışması gereken kırık yada kırıklar varsa birkaç gün içerisinde tetikleme olabilir, kendini belli eder. Öyle haftalar, aylar sonra falan tetikleme olmaz. Öncelikle o kırığın yıllık kayma hızını, deprem tekrar periyodunu, En son ürettiği en büyük moment depremi bilmeniz ve ona göre çeşitli formüller ile analiz yapmanız gerekir. İl il değil, fay fay konuşacaksınız, yani fayları tek tek ele alıp incelemeniz gerekli. Coulomp gerilme analizi, Poisson ihtimal dağılımı gibi formüller kullanmanız ve ona göre yorumlamanız gerekli” dedi.

“Ben önümüzdeki 10-15 yıl Marmara'da büyük bir deprem görmüyorum”

Serkan İçelli, Marmara bölgesinde önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde büyük bir deprem olamayacağını belirterek, “Marmara'da elbette deprem olacak ama abartıldığı gibi 7.0 büyüklüğü üzerinde bir deprem olmayacak. Çünkü İstanbul tarih boyunca böyle büyük bir depremle karşılaşmadı. 1963 yılında yaşanan seri depremler, Mayıs ayında başlayıp sırayla devam eden depremler oradaki enerjiyi aldılar. 1999'da yaşanan gölcük depremi oradaki fay hattında bulunan enerjinin bir kısmını boşalttı. Ben önümüzdeki 10-15 sene büyük bir deprem görmüyorum. Olursa da 5.8- 6.2 büyüklüğünü geçmeyecektir. Ege bölgesi bizim için çok karmaşık bir yer, o bölgeyi çok iyi takip edemiyoruz maalesef. Özellikle Girit adasının altı, Helen Yayı denilen bölge çok tehlikeli. Bu bölge daha önceden 8.0 büyüklüğünde depremler üretmiş ve şuanda büyük depremlere gebedir. Bizim ülkemiz açısından Muğla kısımlarında tsunami meydana gelebilir. Depremden sonra tetikleme mekanizması birkaç güç içerisinde kendini belli eder. Bir deprem herhangi bir yeri tetiklediyse kırılır geçer ve o depremi oluşturur Şuanda Düzce ve etrafında herhangi bir tetiklenen mekanizma yok. Malatya'da 7.0 ve üzeri bir deprem olacağı söyleniyor. Böyle bir sıkışma yok, insanlar rahat olsun” diye konuştu.

“Deprem konusunda hassas olan insanları, deprem fobisi hastası yapıyorlar”

İçelli, sosyal medyada oluşan dezenformasyonlar için vatandaşları uyararak, “Hayatında bir saat jeoloji dersi almamış, hayal ürünü ve kurgu ile deprem konusunda dezenformasyon oluşturuyorlar. Bulutçu, Yıldızcı, güneş ve ay tutulmacı, karıncacı, falcı gibi sosyal medya hesapları bunlar. Bu hesapların paylaşımları 72 ile 96 saat içerisinde 30 il sayarak deprem olacağını söylüyorlar. Bu tarz hesaplara inanmasınlar. Deprem konusunda hassas olan insanları deprem fobisi hastası yapıyorlar ve bu insanlar geceleri uyuyamıyor. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı açısından bu tip insanlara ve sosyal medya hesaplarına itibar etmeyin. Bugün deprem olacakmış gibi tedbirlerimizi alalım, hiç olmayacak gibi hayatımıza devam edelim” ifadeleri kullandı.