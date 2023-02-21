İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremde hasar gören minareler yıkılıyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde depremden etkilenin camilerin hasar gören minareleri kontrollü olarak yıkılıyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde depremden etkilenin camilerin hasar gören minareleri kontrollü olarak yıkılıyor.


Sivas'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçe Gürün oldu. Gürün'de bazı müstakil yapılan yıkılırken çok sayıda binada hasar oluştu. Camilerin hasar oluşan ve tehlike arz eden minarelerinin kontrollü olarak yıkımına başlanıldı. İlçe Kaymakamlığının koordinesinde bugün; Hayranibaba, Sümüklüköyü, Yanan ve Suçatı camilerinin minarelerinin yıkımı gerçekleştirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.