Depremde zarar gören minare kontrollü olarak yıkıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde depremden zarar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Sivas'ın Şarkışla ilçesi de ekilendi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu depremden Şarkışla ilçesine bağlı Hüyük köyü de nasibini aldı. Köyde bulunan caminin minaresi depremde büyük zarar gördü. Ağır hasarlı minare çevredeki evlerin boşaltılmasının ardından ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Minarenin yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

"Caminin etrafındaki evleri boşalttırdık"

Şarkışla İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz, minarenin depremde zarar gördüğünü ifade ederek, “Kahramanmaraş'ın ilk depreminde 7.7 şiddetindeki sarsıntıdan dolayı merkez Hüyük Köyümüzün camisinin minaresi hasar gördü. Hasar aldığını duyar duymaz bölgeye geldi. Gerekli güvenlik tedbirlerini aldırdık. Caminin etrafındaki evleri boşalttırdık. Tekrar ikinci depremde daha büyük hasar alınca tehlike arz etmeye başladı. Bu nedenle gerekli tedbirleri alarak minarenin yıkımını gerçekleştirdik” dedi.