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Depreme uykuda yakalandılar

Sivas’ın Gemerek ilçesinde geçtiğimiz gece 3.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde geçtiğimiz gece 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı vatandaşlar deprem anındaki sarsıntıyı ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.


AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Gemerek ilçesinde saat 00:42'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.62 kilometre olarak açıklanırken bazı vatandaşlar ise evlerinden dışarı çıkmayarak depremin oluşturduğu sarsıntıyı cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde depremin şiddetiyle avizenin sallandığı görüldü.



Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu



Yıldırım Şimşek, depremin kısa süreli paniğe neden olduğunu söyleyerek, "Dün gece 00.30 sıralarında evimizde otururken bir sallantı hissettik. Çok şiddetli bir sallantı değildi. Kısa sürdü. Şükür can ve mal kaybımız yok. Kısa süreli paniğe neden oldu" dedi.

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