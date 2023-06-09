Depremzede çocuklar film izleyip fidan dikti

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çevre illerden Sivas'ta konaklayan depremzede çocuklar için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesinde etkinlik düzenlendi.

Üniversite yerleşkesinde bulunan İsmail Işık Ana Okulunda eğitimine devam eden depremzede çocuklar için yapılan etkinlikte ilk olarak İletişim Fakültesi Sinema Salonu'nda animasyon film gösterimi gerçekleştirildi. Film gösteriminin ardından çocuklar için yaş pasta kesildi. Daha sonra İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez, akademisyenler, idari personeller ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi. Çocuklar kendileri adına hazırlanan fidanları toprakla buluşturdu.