Depremzede öğrencilere kucak açtılar

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları depremzede öğrencilere kucak açarak ücretsiz eğitim olanağı sağladı

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları eğitim anlayışının yanında duyarlılığıyla da adın söz ettiriyor. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları tüm kademelerinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. döneminde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afet bölgelerinden Sivas'a gelen öğrencileri misafir etti. Misafir öğrencilere adeta kucak açan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, okulun ilk haftasını oryantasyon haftası olarak belirledi. Oryantasyon eğitiminin ardından depremzede öğrencilere rehberlik öğretmenleri tarafından çeşitli etkinliklerle, drama dersinde şapka partisi ve İngilizce dersinde kukla etkinliği düzenlenerek sosyal etkinlik kurslarına aktif katılımları sağlandı. Bu çerçevede depremzede öğrencilere bir nebzede olsa yaralarını unutturmaya çalışıldı.

Ücretsiz destek verildi

Depremzede öğrencilere eğitim başta olmak üzere; yemek servisi, kitap, kıyafet ve kırtasiye noktasında tamamen ücretsiz destek verildi. Öte yandan aileler ile depremzede öğrencilerle birebir görüşme sağlanarak okul hakkındaki süreç anlatıldı.