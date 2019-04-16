Dereceye giremeyen sporcu gözyaşlarına boğuldu

Sivas'ta geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen 'Spor Sivas Projesi' projesi kapsamında Yıldızlar ve Gençler kategorisinde yol koşusu yarışı yapıldı. Yarışta dereceye giremeyen genç bir sporcu ise yarışmayı bitirmesi ile gözyaşlarına boğuldu.

Sivas Valiliği koordinasyonunda 'Spor Sivas Projesi' kapsamında 2 bin metre - 3 bin metre, yıldızlar ve gençler yol koşusu yarışları 300 öğrencinin katılımı ile İnönü Bulvarı üzerinde yapıldı. Yarışın başlama atışını Sivas Valisi Salih Ayhan yaptı. Yarışta sporcular kıyasıya yarışırken Yusufoğlan Ortaokulu öğrencisi Yağmur Boğatutmaz yarışta derece elde edemeyince gözyaşlarına hakim olamadı. Göz yaşlarını tutamayan Boğatutmaz'ı sakinleştirme görevi ise arkadaşlarına düştü. Yol koşusu yarışlarında derece alan sporcular ise madalya ile ödüllendirildi.

Madalya töreninde konuşan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, “Spor Sivas Projesi kapsamında yıldızlar ve gençler yol koşusunu tamamlamış olduk. Çok şükür kazasız bir problem olmadan yarışmamız bitti. Şuan da gençlerin emeklerinin karşılığı olan madalyalarını vereceğiz. Ben Bütün sporcularımız ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

Program, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'un sporculara madalyalarını vermesi ile sona erdi.