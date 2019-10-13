İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dereceye giremeyen sporcu gözyaşlarına boğuldu

Sivas Kongresinin 100.

yılı etkinlikleri kapsamında ASELSAN tarafından yol koşusu yarışı düzenlendi. Yarışta dereceye giremeyen bir kadın ise yarışı bitirmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.


Yılı etkinlikleri kapsamında ASELSAN tarafından düzenlenen 10 kilometrelik yol koşusu büyük ilgi gördü. Yarışlara 14 farklı kategoride 2 bin sporcu katıldı. Yarışlara Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü de katıldı. Yarışlara katılmak için Aydın'dan gelen Dilan Atak, derece elde edemeyince gözyaşlarına hakim olamadı. Göz yaşlarını tutamayan Atak'ı sakinleştirme görevi ise arkadaşlarına düştü. Yol koşusu yarışlarına katılan sporculara ise madalya ile verildi.


Sivas Valisi Salih Ayhan, yarışlara katılmak için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sporculara başarılar diledi.


Yarışta dereceye giremediği için göz yaşlarına boğulan sporcu Dilan Atak ise hedefinin kürsüye çıkmak olduğunu fakat kürsüye çıkacak derece elde edemediği için göz yaşlarına hakim olamadığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.