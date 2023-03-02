Dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi

Yarıyıl tatilinde yapılan ve 200 öğrencinin katıldığı “Cennet Çiçekleri” yarışma programının ödül töreni Sivas Huzur İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlendi. Programa İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın yanı sıra Okul Müdürü Bahadır Çetin ile okul yönetimi, din görevlileri ve öğrenciler katıldı.

" Sizler Z kuşağı değil Hızır kuşağısınız”

Ödül töreninde öğrencilere hitap eden İl Müftüsü Altunkaya; “Yüce Rabbimiz zaman zaman insanları bu dünyada çeşitli olaylarla imtihan etmektedir. Bizlerin bu imtihanlara karşı sergilediği tavır çok önemlidir. Yakın zamanda yaşadığımız deprem olayı binlerce insanımızı etkiledi ve bizler 7'den 70'e millet olarak kenetlenerek kardeşlerimize yardım ettik ve ediyoruz. Rabbimiz birlikteliğimizi her daim korusun. Bu manada siz değerli gençlerimizin, depremdeki kardeşlerimize yardım için nasıl koştuğunuzu biliyoruz. Size ‘Z Kuşağı' diyerek haksızlık yapılıyor, çünkü gördük ki sizler ‘Z' kuşağı değil Hızır kuşağısınız” dedi.

İl Müftüsü Altunkaya konuşmasının sonunda öğrencileri tebrik ederek hediye çeklerini takdim etti.

Cami İmam Hatibi Turan Arslan ise yaptığı açıklamada 4 yıldır düzenli olarak devam ettikleri çevrimiçi sohbet programına yurt içi ve yurt dışından farklı okullardan öğrencilerin katıldığını belirtti. Programlarda yarışma, şiir okumalarının yanı sıra namaz sureleri ile manalarını ezberleme, hadis ezberleme ve Hazreti Muhammed ile sahabenin hayatlarının işlendiğini belirten Arslan; yapılan yarışmalar sonunda ise katılımcılara çeşitli hediyeler verildiğini aktardı.