Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Sivas'ta “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi” etkinlikleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen programla ödüllendirildi.

İl Müftülüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen ödül programında konuşan İl Müftüsü Remzi Pehlivan, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.

Programa Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Burhan Kaya, Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Nebioğlu, Zeki Hayran Proje İmam Hatip Ortaokulu Din Kültür Öğretmeni Serhat Çapkın ve öğrenci velileri katıldı.

Şiir yarışmasında Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşegül Emengen birinci, Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Yusuf Eker ikinci, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Döne Turan üçüncü oldu.

Kompozisyon yarışmasında ise Huzur İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Meryem Ustura birinci, Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatma Ahsen Arslan ikinci, Huzur İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Biçer ise üçüncü oldu.