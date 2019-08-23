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Ders kitapları masalarda hazır olacak

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesi kentte ücretsiz ders kitaplarının dağıtımının yapıldığı kitap deposunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Ziyarette İl Müdürü Savaşçı'ya Şube Müdürleri Muhammed Alpaslan Ünal ve Hülya Bozbıyık da eşlik etti.


Burada açıklamalarda bulunan İl Müdürü Savaşçı, yaklaşık 119 bin öğrencinin bulunduğu Sivas'ta herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade ederek “Ders kitaplarını bu yıl da öğrencilerimiz masalarında hazır bir şekilde bulacaklar. Bunun için gerekli çalışmaları tamamladık" dedi.

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