Ders kitapları masalarda hazır olacak

Ziyarette İl Müdürü Savaşçı'ya Şube Müdürleri Muhammed Alpaslan Ünal ve Hülya Bozbıyık da eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan İl Müdürü Savaşçı, yaklaşık 119 bin öğrencinin bulunduğu Sivas'ta herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade ederek “Ders kitaplarını bu yıl da öğrencilerimiz masalarında hazır bir şekilde bulacaklar. Bunun için gerekli çalışmaları tamamladık" dedi.