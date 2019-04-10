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Derslerini çöp toplayarak işlediler

Sivas’ta Gümüşdere Ortaokulu öğrencileri Fen Bilimleri dersinde İnsan ve Çevre konusunu köy meydanında çöp toplayarak işlediler.

Sivas'ta Gümüşdere Ortaokulu öğrencileri Fen Bilimleri dersinde İnsan ve Çevre konusunu köy meydanında çöp toplayarak işlediler.


Sivas Merkeze bağlı Gümüşdere köyünde okuyan ortaokul öğrencileri, Fen Bilimleri dersinde İnsan ve Çevre konusunu uygulamalı olarak işlemeye karar verdi. Yüz maskelerini ve eldivenlerini takan öğrenciler, çöp poşetlerini de alarak gruplar halinde köy sokaklarında bulunan çöpleri topladı. Etkinliği eğlenerek tamamlayan öğrenciler daha sonra önceden hazırladıkları ve üzerlerinde ‘Temiz Çevre, Temiz İnsan', ‘Çevremizi Temiz Tutalım' ve ‘Temiz Çevre, Temiz Toplum' yazılı dövizler açıp slogan atarak köy sokaklarında yürüdü.


Öğrenci ve öğretmenlerin örnek çalışması köy sakinleri tarafından taktirle karşılandı.

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