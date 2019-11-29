Dev lahanalar ilgi görüyor

Sivas'ta ata tohumlarla üretilen dev lahanalar görenlerin ilgisini çekiyor.

Sivas'ta havaların soğuması ile lahana hasadı başladı. Lahanalar tezgahlarda yerini almaya başlarken, Sivas'ta ata tohumlarla üretilen dev lahanalar ise şaşkınlıkla karşılandı. Ayıklandıktan sonra ağırlığı 20 kilogramı bulan lahanalar kilogramı 2 TL'den satışa sunuldu. Normalden 4 kat daha büyük olan lahanalar turşu yapımında kullanılıyor.

Dev lahanaların ilgi gördüğünü belirten Ferhat Çobanoğlu, lahanaların büyük boyutlara ulaşmasındaki en büyük faktörün ata tohumu kullanılması olduğunu söyledi. Sivas lahanasının boyutuyla özel bir yere sahip olduğunu belirten Çobanoğlu, “Kış aylarında en çok tükettiğimiz ürünlerden birisi olan Sivas Lahanasını üreten 4-5 tane çiftçimiz kaldı. Çayırağzı bölgesinde lahana yetiştiriciliği yapan çiftçilerimiz sayesinde halkımız, meşhur lahanamızı Ocak ayının sonlarına kadar tüketebiliyor. Sivas lahanasının özel bir yer almasının sebebi boyutunun büyüklüğündendir. Lahanaların ağırlığı ayıklanmadan önce tüm dalları ile 35-40 kilo oluyor. Dallarını ayaklandıktan sonra 20-25 kilogram ağırlığında oluyor. Sivas halkı, lahanayı çok seviyor. Özellikle turşu yapımında Sivas lahanası kullanıyor. Lahana alımında lahanalara don vurmasını bekliyorlar, don vurduktan sonra alıp turşu yapıyorlar. Sivas'ın ayazını yemiş lahana çok güzel olur. Kilogram fiyatı 2 lira. Lahanamızın devamı olmadığı için müşterilerimiz yavaş yavaş hızlı bir şekilde alım yapıyorlar. Hızlı bir şekilde turşularını yapmaya çalışıyorlar. Bu lahanaların tohumu en az 300-400 yıllık" dedi.