Dev projede sona yaklaşıyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, toplam maliyeti 10,2 Milyon Avro olan Sivas Kızılırmak Sağ ve Sol Kıyıları Atıksu Kolektörü Projesi'nin 2022 yılı Ekim ayında tamamlanacağını söyledi.

Sivas Belediye başkanı Hilmi Bilgin Sivas Kızılırmak Sağ ve Sol Kıyıları Atıksu Kolektörü Projesi'nin tanıtımı için basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya Sivas Belediyesi Proje Uygulama Birimi üyeleri, Müşavir ve Müteahhit firma temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda projelerin animasyonları izlenmesinin ardından Başkan Bilgin, Projenin toplam maliyetinin 10,2 Milyon Avro olduğunu söyledi.

Kızılırmak'ın su kalitesinin korunacak

Başkan Bilgin, bu projeyle Kızılırmak'ın su kalitesinin korunacağını söyleyerek, “Kızılırmak Nehri'nin sol kıyılarında bulunan yerleşimlerin atık suyunun mevcut atık su arıtma tesisimize bağlantısı bulunmuyordu. Kızılırmak Nehri'nin sağ kıyılarında bulunan mevcut hat ise topografik şartlardan dolayı bazı bölgelerden atık suyu toplayamıyor, mevcut hattın kapasitesi bazı bölgelerde yetersiz kalıyordu. Bu sebeple, Sivas şehir merkezinin tamamının ve yeni yerleşim yerlerinin atık su arıtma tesisine bağlanması ve dolayısıyla Kızılırmak'ın su kalitesinin korumak için bu projeyi hayata geçirdik. Projemizin toplam maliyeti 10,2 Milyon Avro, bunun yüzde 61'i Avrupa Birliği, yüzde 16'sı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve yüzde 23'ü ise Belediyemiz tarafından finanse edilmektedir” dedi.

32 KM atıksu kolektörü yapılacak

Başkan Bilgin proje çerçevesinde 32 km uzunluğunda atıksu kolektörü inşa edileceğini ifade ederek, "Kızılırmak Nehri'nin sağ ve sol kıyılarında 32 km atıksu kolektörü inşaatı, 538 adet menhol, 3 adet terfi istasyonu yapımı ile toplama sisteminin ve terfi istasyonlarının Sivas Atıksu Arıtma Tesisi SCADA sistemi ile entegrasyonu işi Soysal Alkan İş Ortaklığı gerçekleştirilmektedir. Ekim 2020'den bu yana devam eden projemizin tamamlanması aşamasına yakın bir dönemdeyiz. Sizlerle bu toplantıyı projenin başında yapmayı planlamış idik ama maalesef tüm dünyayı tehdit eden pandemi nedeniyle planladığımız zamanda gerçekleştiremedik. Şu aşamada, projemizle ilgili gelişmeleri siz değerli basın mensupları ile paylaşabiliyor olmaktan çok mutluyuz"dedi.

Yıl sonunda başlayacak

Başkan Bilgin, kolektör projesinin ardından Kızılırmak projesinin etap etap yapımına başlanacağının müjdesini vererek, “Şehrin Kızıl elması Kızılırmak projesini doğru hayata geçirmek adına ince eleyip sık dokuyarak bu yıl içerisinde veya 2023 yılı başlangıcında etap etap başlamayı planlıyoruz. Tabi Bu projeyi hayata geçirmek için şuan için devam eden kolektör hattının hızlı bir şekilde zamanında 2022 yılının ekim ayında yapımının tamamlanmasını planlıyoruz. Sivas'a yeni bir ivme çehre vizyon katacak Kızılırmak projesini de bu dönem içerisinde bismillah diyerek hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.