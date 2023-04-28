Dev şirketin sevimli misafirleri bu yılda huzurlu yuvalarına kavuştu

Sivas'ta uluslararası ticaret yapan ESTAŞ'ın fabrika bacasına yaklaşık 30 yıldır konan leylek ailesi bu yılda yuvasına kavuştu.

Türkiye'nin önemli ağır sanayi kurumlarından biri olan ve dünyada kam mili üretiminde ilk sıralarda yer alan ESTAŞ, yıllardır göçmen leylek ailesine ev sahipliği yapıyor. Kentte baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla leylek ailesi fabrikanın bacasına kurmuş oldukları yuvalarına geri döndü. Nesilden nesile yaklaşık 30 yıldır bacada oluşturdukları yuvada yaşayan leylek ailesi çalışanlar tarafından da seviliyor. Firma leyleklerin zarar görmemesi için ise yuva olan bacanın faaliyetine ara verdi. ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, leylek ailesiyle uzun yıllara dayalı bir dostluklarının olduğunu belirterek, daha fazla leylek misafiri ağırlamak için çalışmalar yapılacağını söyledi.

“Geldikleri zaman mutluluk ve sevinç uyandırıyorlar”

Firma Genel Müdürü Osman Mavuş, leyleklerin fabrikaya geldikleri zaman mutlu olduklarını aktararak, “Bizim misafirimiz, özlediğimiz bir dostumuz. Yıllardır bizim fabrikamıza gelip gidiyor. Nesilden nesille aktararak geliyorlar, şimdi de çocukları geliyor. Onların da burada varlığını rahatsız etmeyecek tarzda üretimlerimizde ayarlamalar yapıyoruz. Leylekler geciktiği zaman üzülüyoruz geldikleri zamanda seviniyoruz. Bilindiği üzere leylekler geldiği zaman mutluluk ve sevinç uyandırıyor kültürümüzde. Leyleklerin gelmesi baharın müjdecisi aynı zamanda, buradan ayrılırken de hüzün oluyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni yuvalar yapmak istiyoruz”

Genel Müdür Mavuş, daha fazla leylek ağırlamak için yeni yuvalar yapmak istediklerini belirterek, “Leylekler uzun süre uçabilen göçmen kuşlar. Afrika'nın sahra bölgelerine kadar, Hindistan'ın güneyine kadar uzanıyor ve oradan buraya gelmeleri büyük bir iş. Bizler de onların gelmesiyle birlikte seviniyoruz. Kültürümüzde de bereketin, bolluğun gibi birçok müjdenin de göstergesi olarak bilindiği içinde bize ayrı bir mutluluk veriyor. Bu leylekler 30 yıldan fazladır burada misafirimiz. Son zamanlarda kalabalık geliyor ve bizde daha çok leylek misafirlerimizi ağırlamak için yeni yuvalar yapmak istiyoruz.. Baktığımız zaman kültürümüzde leylekleri tedavi eden vakıflar ve hastaneler kurulmuş” şeklinde konuştu.