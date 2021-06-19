Dev yılanların dansı ürküttü

Sivas'ın Zara ilçesinde yaklaşık 3 metre uzunluğundaki iki yılanın dansı görenleri ürküttü.

Yılanlar hava sıcaklıklarının artması ile ülkenin dört bir yanında sıklıkla görülmeye başlandı. Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Yukarı Çamurcu köyün yakınlarında iki dev yılanın dansı cep telefonu ile görüntülendi. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki iki yılan arazide uzun bir süre dans yaptı. Bölgede hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından kaydedilen görüntüler görenleri ürküttü.