Devlet Bahçeli: "1923'ün rövanşını 2023'te almak için tuzak kuruyorlar" (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçesi, dış güçlerin 1923'ün rövanşını 2023'te almak için tuzak kurmaya devam ettiklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçesi “2023'e doğru: Aday Belli Karar Net” mitinglerinin ilkini Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olan Sivas'ta gerçekleştirdi. Miting günü olarak Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümünü seçen Bahçeli, tarihi Sivas Kent Meydanında kalabalık bir topluluğa hitap etti.

Bahçeli, 103 yıl önceki adıma benzer bir adım attıklarını belirterek, “4 Eylül 1919'da nasıl Cumhuriyetin ilk adımı bu vilayetimizde atılmışsa biz de benzer bir adım atıyor, bu defa da Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Yürüdükçe korkakları ürkütüyoruz. Yürüdükçe hainleri titretiyoruz. Arkamızda Cumhuriyetin asırlık birikimi yanımızda cumhurun bıçkın iradesi önümüzde şehitlerimizin kahramanlığı üzerimizde, Cenabı Allah'ın eşsiz himayesi gönlümüzde kardeşliğin emsalsiz hikmeti gecemiz Türkiye, gündüzümüz Türkiye, güvencemiz ise büyük Türk milletidir. Tam 103 yıl önce bugün toplanan ve Milli Mücadele'nin yol haritasını çizen Sivas Kongresi ruhu ile Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın azmindeyiz. Milli Mücadele kahramanları dün başarmıştı. Aynı şuur ile aynı izden giderek biz de başaracağız. Hiç kimse fıtrat değişti zannetmesin. Damarlarımızdan akan kan yine o kandır” dedi.

“Derdimiz devlet ve millettir”

Bahçeli tüm dertlerinin devlet ve millet olduğunu ifade edip, “Rahmet ve saygıyla andığım Sivas'ın bağrında yetişmiş halk ozanımız Aşık Veysel ne diyordu. ‘Anlatamam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetini bilmez.' Hamd olsun derdimiz dermansız değildir. Derdi veren Allah şifasını da verecektir. Fakat bizim dert ettiğimiz meseleler başkadır. Derdimiz Türkiye'nin istikbalidir. Derdimiz milli bekamız ve egemenlik haklarımızdır. Derdimiz devletin ve milletin istikbal hakkının müdafaasıdır” dedi.

“1923'ün rövanşını almak istiyorlar”

Bahçeli, 1923'te başaramayanların 1923'ün rövanşını 2023'te almak için tuzak kurmaya devam ettiklerinin altını çizip, “103 yıl önce Türk milletine kefen biçenlerin kalıntıları farklı kılıf ve maskelerle tekrar karşımızdadır. Mandacılar bir kez daha harekete geçmiştir. Yabancıların esaretine ve emir erliğine heves eden devşirmeler yeniden seferber olmuşlardır. Zaman değişse de oyun aynıdır, senaryo aynıdır. Ancak alçaklığın şeklinde ve şemasında değişiklik olmamıştır. Zalimler ve iş birlikçileri 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanına engel olamadılar. Bağımsızlık ve hürriyet davamıza kan doğrayamadılar. Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'dan Sivas'a, Ankara'dan Sakarya'ya, Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar bin bir felaketi göğüsleyen, çilelerin göğsünden nur topu gibi doğan vatan ve millet sevgisine zarar veremediler. Ne yapsalar boştu, zira bağımsızlık Türk milletinin kaderiydi. Geçmişten ders almamış olacaklar ki yeniden şanslarını deniyorlar. Üstelik taşeron olarak bilindik isimleri kullanıyorlar. Asıl manasından kopartılmış demokrasi, hukuk ve özgürlük kavramlarını, toplumsal huzur ve güvenliğimizi kurcalıyorlar. Yetmiyor milli birliğimizi ve kardeşliğimizi kundaklıyorlar. 1923'ün rövanşını 2023'te almak için tuzak kuruyorlar. 103 yıl önce Sivas Kongresini dağıtmak için kumpas kuranların mirasçıları kaos çıksın diye çırpınıyor” şeklinde konuştu.