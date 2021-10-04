İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Devrilen traktörün altında kaldı: 1 ölü

Sivas’ta devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı.

Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre kaza Gürün ilçesi Sularbaşı köyü girişinde meydana geldi. Yalçın Küçük (65) idaresindeki traktör bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin mücadelesine rağmen Küçük, kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.