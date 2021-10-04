Devrilen traktörün altında kaldı: 1 ölü

Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gürün ilçesi Sularbaşı köyü girişinde meydana geldi. Yalçın Küçük (65) idaresindeki traktör bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin mücadelesine rağmen Küçük, kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.