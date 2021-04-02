Devrilen vinç karayolunu trafiğe kapattı, metrelerce kuyruklu oluştu

Sivas'ta devrilen vinç yüklü çekici Sivas-Kayseri karayolunun Sivas istikametini trafiğe kapattı. Karayolunda yaklaşık 3 metre kuyruk oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas - Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Sivas kent merkezi istikametine ilerleyen 26 VR 736 vinç yüklü çekici Taşlıdere mevkiinde devrildi. Kaza sonrası karayolunun Sivas istikameti araç trafiğine kapandı. Karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ve polis ekipleri yolu trafiğe tekrar açabilmek için çalışma başlattı.