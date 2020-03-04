İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen vincin altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas’ta devrilen vincin altında kalan işçi ağır yaralandı.

Sivas'ta devrilen vincin altında kalan işçi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ın Gültepe Mahallesinde yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren sahasında meydana geldi. Çalışma sahasında bulunan yük vincinin kolu kırılarak devrildi. S.Ç. (21) isimli işçi devrilen kolun altında kalarak ağır yaralandı. Yaralı itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.