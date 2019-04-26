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Devrilme tehlikesi bulunan ağaç belediye ekiplerince kesildi

Sivas’ta yola devrilme tehlikesi bulunan ağaç belediye ekiplerince kesildi.

Sivas'ta yola devrilme tehlikesi bulunan ağaç belediye ekiplerince kesildi.


Kaleardı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde devrilmek üzere olan bir ağaç fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Polis, araçların kontrollü bir şekilde yoldan geçmesine izin verirken yaya ve araçların üzerine devrilmesi tehlikesi bulunan ağacı Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kontrollü bir şekilde kesti. Ağaç herhangi bir aracın ve yayanın üzerine düşmeden kesildi. Kesilen ağaç vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

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