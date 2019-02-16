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DG Sivasspor, BB Erzurumspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını tamamladı.


Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular son bölümde çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Yusuf Bozdoğan yapacak.

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